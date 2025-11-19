У Кременчуці облаштують кільце на одному з перехресть та покращать зупинку

У Кременчуці облаштують транспортну розв’язку з круговим рухом на перехресті вулиць вул. Ярмаркова і вул. Занасипський шлях, а також облаштують кінцеву зупинку громадського транспорту на вулиці Юрія Кондратюка. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 19 листопада.

Вказано, що на перехресті облаштують центральне кільце, встановлять відповідні дорожні знаки для впорядкування руху.

На кінцевій зупинці громадського транспорту «Вул. Юрія Кондратюка» планують зробити новий тротуар, зони тимчасового розміщення автотранспорту («кишені»), розворотну смугу, підвищені пішохідні переходи та нанесення дорожньої розмітки відповідно до розробленої схеми.

Усі зміни погоджені з Батальйон патрульної поліції Кременчука.

Нагадаємо, у Кременчуці змінили організацію дорожнього руху на двох перехрестях — Київської з проспектом Свободи та Троїцької з Хорольською і проспектом Свободи.