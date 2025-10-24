ГО "Захист держави"
Кременчук, Дороги & Дурні

У Кременчуці на два тижні перекриють частину вулиці Левка Лук’яненка

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 152

 

Рух транспорту обмежать через заміну аварійної ділянки колектора

Упродовж наступних двох тижнів, із 27 жовтня до 9 листопада, у Кременчуці буде тимчасово перекрито рух автотранспорту на вулиці Левка Лук’яненка — на ділянці від вулиці Троїцької до вулиці Софіївської. Такий проєкт рішення опублікований на сайті виконавчого комітету міськради.

Перекриття пов’язане з аварійним станом каналізаційного колектора діаметром 400 мм. Роботи виконуватиме комунальне підприємство «Кременчукводоканал».

Для забезпечення безпеки та зручності буде розроблена схема об’їзду пасажирського транспорту, погоджена з патрульною поліцією. Зону ремонтних робіт мають огородити й встановити дорожні знаки. Після завершення заміни комунікацій підрядник зобов’язаний відновити дорожнє покриття проїжджої частини та тротуару.

Контроль за виконанням робіт покладено на заступника міського голови Івана Москалика.

Нагадаємо, у Кременчуці на двох перехрестях планують змінити орагнізацію руху.

Автор: Яна Гудзь
