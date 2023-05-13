Полтавщина отримала гуманітарну допомогу для облаштування модульного містечка

Полтавщина отримала гуманітарну допомогу для облаштування умов проживання переселенців. Її надала Міжнародна організація з міграції.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Це дві тисячі комплектів постільної білизни та пів тисячі розкладних крісел. Інші речі для побуту – кухонні набори, пластикові контейнери, набори непродовольчих товарів, комплекти для прибирання.
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