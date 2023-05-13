Полтавщина отримала гуманітарну допомогу для облаштування модульного містечка

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 344

Полтавщина отримала гуманітарну допомогу для облаштування умов проживання переселенців. Її надала Міжнародна організація з міграції.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Це дві тисячі комплектів постільної білизни та пів тисячі розкладних крісел. Інші речі для побуту – кухонні набори, пластикові контейнери, набори непродовольчих товарів, комплекти для прибирання.