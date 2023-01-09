«Годували раз на день, тикали пальцем у рани». Військовий з Кременчуччини про понад 100 днів у російському полоні

Мама військового розповіа про те, як чекала на свого синочка: Говорила: «Дякую, дякую, дякую», і бажала тобі багато всього хорошого. Перша зустріч була такою, тільки сльози радості. А коли дізналася про обмін, взагалі ледь серце не вискочило. Тиск 195 на 120 відразу, чекали дзвіночка
Військовий Євгеній Носуль із Горішньоплавнівської громади з пораненням перебував у російському полоні понад три місяці. Чоловік один із 50 військовополонених, яких повернули в Україну під час обміну 1 грудня. Нині він реабілітується в одному із медичних закладів на Полтавщині. Інтерв'ю з військовим з Кременчуччини записали журналісти Суспільного.
29-річний військовий Євгеній Носуль робить вправи у кабінеті фізичної реабілітації в одному з медзакладів Полтавщини. Відновлення Євгенію необхідне після 100 днів у російському полоні. Євгеній родом із села Солошине у Горішньоплавнівській громаді. Він один із 50 військовополонених, якого повернули в Україну 1 грудня.
Протягом місяця Євгеній був на навчанні, а на початку серпня потрапив у окрему десантно-штурмову бригаду.
15 серпня бригада Євгенія йшла замінювати військових на передовій.
- В ту ж ніч в нас допити були. Так, як я мобілізований, я там (на війні – ред.) пробув два тижні. Я навіть ім’я ротного свого не знав. Вони не вірили, що я не знаю. Почали лякати і застосовувати фізичні тортури, пальцем тикати в рану. Я за весь допит тричі втрачав свідомість. Годували нас дуже погано. Не знаю, як ця страва називається, типу суп, але без нічого, у пластиковому стаканчику раз у день, — каже Євгеній Носуль.
Із Нової Каховки українських воїнів відвезли у Севастополь у тимчасово окупованому Криму, а згодом у Росію.
- Пацієнт прибув до медичного центру 1 грудня після мінно-вибухової травми, вогнепального осколкового поранення верхньої третини правого стегна. Пройшов всі консультації вузькопрофільних спеціалістів, необхідні обстеження, наразі перебуває на етапі відновного лікування, — каже завідувачка відділення медичної реабілітації Оксана Співак.
- 15 серпня отримав осколковий перелом верхньої третини правого стегна у ділянці шийки, пацієнта готуємо на ендопротезування, — каже хірург Роман Козлов.
Після повернення в Україну насамперед зателефонував мамі – вперше за понад три місяці.
Наразі лікарі готують Євгенія до операції, яка має відбутися у Києві.
- Хлопці, які там були, ми підтримували одне одного моральним духом, сміялися, жартували і якось просто звиклися із усім. Вдома добре. А те, що якийсь період не зможу на ногу ставати, то все нічого, — каже військовий Євгеній Носуль.
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У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.
Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!
№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер