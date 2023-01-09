«Годували раз на день, тикали пальцем у рани». Військовий з Кременчуччини про понад 100 днів у російському полоні

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 334

Мама військового розповіа про те, як чекала на свого синочка: Говорила: «Дякую, дякую, дякую», і бажала тобі багато всього хорошого. Перша зустріч була такою, тільки сльози радості. А коли дізналася про обмін, взагалі ледь серце не вискочило. Тиск 195 на 120 відразу, чекали дзвіночка

Військовий Євгеній Носуль із Горішньоплавнівської громади з пораненням перебував у російському полоні понад три місяці. Чоловік один із 50 військовополонених, яких повернули в Україну під час обміну 1 грудня. Нині він реабілітується в одному із медичних закладів на Полтавщині. Інтерв'ю з військовим з Кременчуччини записали журналісти Суспільного.

29-річний військовий Євгеній Носуль робить вправи у кабінеті фізичної реабілітації в одному з медзакладів Полтавщини. Відновлення Євгенію необхідне після 100 днів у російському полоні. Євгеній родом із села Солошине у Горішньоплавнівській громаді. Він один із 50 військовополонених, якого повернули в Україну 1 грудня.

- Моя військова кар’єра почалася недавно, це липень цього року. Коли почалася повномасштабна війна, я отримав сповіщення, що мене мобілізують. Зателефонували, я потім пішов у військкомат, і мені сказали, що 1.07 о 20:00 виїзд, — каже військовий Євгеній Носуль.

Протягом місяця Євгеній був на навчанні, а на початку серпня потрапив у окрему десантно-штурмову бригаду.

- Ми стояли між Херсонською і Миколаївською областю. Був бій, перший і єдиний. Із 6 до 15 серпня у нас кожного дня була перша бойова готовність, ми мали виїжджати, ми були резервна рота. Нас до сотні чоловік було, — додав військовий Євгеній Носуль.