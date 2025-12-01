Олена Шуляк
Полтавщина, Дороги & Дурні

Укртрансбезпека посилює перевірки. Чому приділятимуть особливу увагу на Полтавщині

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1

 В Україні стартує комплекс профілактичних заходів «Перевізник — зима 2025»

З 1 по 26 грудня Укртрансбезпека посилює контроль за безпекою пасажирських і вантажних перевезень у зимовий період. Про це повідомляється на сайті Полтавської міської ради.

Під час здійснення контролю на території Полтавської області, Укртрансбезпека особливу увагу приділятиме:

  • Перевірка технічного стану транспорту: слідкувати, щоб авто були справними, мали потрібне обладнання для зими, проходили техогляд і правильно зберігалися.

  • Інструктаж водіїв: проводити пояснення щодо використання зимових шин і протиковзних ланцюгів у складну погоду.

  • Оперативне інформування: своєчасно повідомляти водіям про обмеження руху, місця тимчасових стоянок, маршрути об’їзду та можливі надзвичайні ситуації.

  • Пояснення дій у разі затору: навчати водіїв, що робити, якщо вони потрапили в затор через сильний снігопад.

  • Медогляди і техогляди перед рейсом: обов’язково проводити медичні огляди водіїв і перевірку технічного стану автобуса перед виїздом.

  • Дотримання режиму праці та відпочинку: водії автобусів мають працювати й відпочивати відповідно до встановлених норм.

  • Дотримання правил нерегулярних перевезень: перевізник не може порушувати графік руху на маршруті більше ніж два рази на тиждень.

  • Дотримання законодавства нерезидентами: іноземні перевізники мають виконувати українські правила і не порушувати порядок перетину кордону на міжнародних маршрутах.

  • Рух за дозволеним маршрутом: автобуси мають їхати за затвердженим маршрутом і розкладом, а транспорт повинен відповідати вимогам комфортності.

  • Наявність двох водіїв: якщо маршрут понад 500 км або це організоване перевезення дітей на більш ніж 250 км, в автобусі повинно бути два водії.

  • Пільгові перевезення: перевізники мають забезпечувати безкоштовний або пільговий проїзд тим, хто має на це право.

  • Перевезення дітей: дотримуватися правил безпеки під час поїздок дітей, мати супроводжуючу особу при перевезенні 10+ дітей і медпрацівника — при 30+. Водій повинен мати щонайменше 5 років стажу водіння автобуса.

Нагадаємо, що під час профілактичних заходів «Перевізник — літо 2025», у Миколаєві затримали автобус, що нелегально віз пасажирів до Кременчука.

Автор: Катерина Животовська
