Укртрансбезпека посилює перевірки. Чому приділятимуть особливу увагу на Полтавщині

З 1 по 26 грудня Укртрансбезпека посилює контроль за безпекою пасажирських і вантажних перевезень у зимовий період. Про це повідомляється на сайті Полтавської міської ради.
Під час здійснення контролю на території Полтавської області, Укртрансбезпека особливу увагу приділятиме:
Перевірка технічного стану транспорту: слідкувати, щоб авто були справними, мали потрібне обладнання для зими, проходили техогляд і правильно зберігалися.
Інструктаж водіїв: проводити пояснення щодо використання зимових шин і протиковзних ланцюгів у складну погоду.
Оперативне інформування: своєчасно повідомляти водіям про обмеження руху, місця тимчасових стоянок, маршрути об’їзду та можливі надзвичайні ситуації.
Пояснення дій у разі затору: навчати водіїв, що робити, якщо вони потрапили в затор через сильний снігопад.
Медогляди і техогляди перед рейсом: обов’язково проводити медичні огляди водіїв і перевірку технічного стану автобуса перед виїздом.
Дотримання режиму праці та відпочинку: водії автобусів мають працювати й відпочивати відповідно до встановлених норм.
Дотримання правил нерегулярних перевезень: перевізник не може порушувати графік руху на маршруті більше ніж два рази на тиждень.
Дотримання законодавства нерезидентами: іноземні перевізники мають виконувати українські правила і не порушувати порядок перетину кордону на міжнародних маршрутах.
Рух за дозволеним маршрутом: автобуси мають їхати за затвердженим маршрутом і розкладом, а транспорт повинен відповідати вимогам комфортності.
Наявність двох водіїв: якщо маршрут понад 500 км або це організоване перевезення дітей на більш ніж 250 км, в автобусі повинно бути два водії.
Пільгові перевезення: перевізники мають забезпечувати безкоштовний або пільговий проїзд тим, хто має на це право.
Перевезення дітей: дотримуватися правил безпеки під час поїздок дітей, мати супроводжуючу особу при перевезенні 10+ дітей і медпрацівника — при 30+. Водій повинен мати щонайменше 5 років стажу водіння автобуса.
Нагадаємо, що під час профілактичних заходів «Перевізник — літо 2025», у Миколаєві затримали автобус, що нелегально віз пасажирів до Кременчука.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.
E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/