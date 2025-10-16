«СОВА»: проєкт екстреної допомоги захисникам та їхнім сімʼям в Полтавській області

Сьогодні, 16 жовтня, у Полтаві відбулася презентація важливого проєкту для військових та членів їх сімей. Тут запрацював благодійний проєкт «СОВА» — система екстреної юридичної допомоги захисникам та їхнім родинам
Він ініційований громадською організацією «ГРОМАДСЬКО-ВІЙСЬКОВИЙ РУХ», яка була створена військовими, ветеранами та представниками громадськості, тобто людьми, які знають про труднощі, з якими стикаються в цивільному житті вчорашні військові.
«СОВА» - це гаряча лінія з номером 557 та громадські приймальні в обласних центрах, звернутися до яких можу будь-хто з військовослужбовців або членів їх родин, які потрапили в складну ситуацію.
Координатор ініціативної групи зі створення Громадсько-військового руху, ветеран російсько-української війни Олексій Івашин закликає військових та ветеранів звертатися в екстрених випадках на 557 та запрошує адвокатів та ЗМІ доєднатися до благодійного проєкту.
Про його важливість говорить і діючий військовослужбовець Анатолій Салій:
Волонтерка Тетяна Сідерка додає: «Це не просто юридична допомога. Це частина реабілітації. Вона допомагає військовим повернутися до мирної життя і відчути підтримку суспільства».
Якщо ви або ваші близькі потребують екстреної правової допомоги — звертайтесь:
Гаряча лінія: 557
Адреса: м. Полтава, вул. Григорія Левченка, 2
Телефон: 096 557 0 557
Проєкт «СОВА» — це успішний приклад того, як допомогу створюють самі військові для своїх побратимів. Вони знають, що фронт не закінчується після повернення додому — він просто змінює координати.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.