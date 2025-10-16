«СОВА»: проєкт екстреної допомоги захисникам та їхнім сімʼям в Полтавській області

Сьогодні, 16 жовтня, у Полтаві відбулася презентація важливого проєкту для військових та членів їх сімей. Тут запрацював благодійний проєкт «СОВА» — система екстреної юридичної допомоги захисникам та їхнім родинам

Він ініційований громадською організацією «ГРОМАДСЬКО-ВІЙСЬКОВИЙ РУХ», яка була створена військовими, ветеранами та представниками громадськості, тобто людьми, які знають про труднощі, з якими стикаються в цивільному житті вчорашні військові.

«СОВА» - це гаряча лінія з номером 557 та громадські приймальні в обласних центрах, звернутися до яких можу будь-хто з військовослужбовців або членів їх родин, які потрапили в складну ситуацію.

- Проєкт забезпечує первинну юридичну допомогу захисникам та членам їхніх сімей, із екстреним виїздом адвоката на місце надзвичайної ситуації. Наші адвокати оперативно прибудуть на місце події і безкоштовно нададуть правничу допомогу. «СОВА» також посприяє виклику на місце пригоди екстрених служб, якщо це необхідно (ДСНС, поліції, швидкої). Через громадські приймальні наші юристи надають інформаційні послуги щодо соціальних гарантій та захисту прав військових та членів сімей, - розповідає координатор проєкту у Полтавській області Віталій Мірошниченко.

Координатор ініціативної групи зі створення Громадсько-військового руху, ветеран російсько-української війни Олексій Івашин закликає військових та ветеранів звертатися в екстрених випадках на 557 та запрошує адвокатів та ЗМІ доєднатися до благодійного проєкту.

- Гаряча лінія 557 є життєво важливою і виконує соціальну місію допомоги військовим та членам їхніх сімей, - підкреслює Олексій та каже, що пілотний проект «СОВА» з липня вже працює у Житомирській області, де показав свою затребуваність та ефективність.

Про його важливість говорить і діючий військовослужбовець Анатолій Салій:

- На фронті ти виконуєш накази. А коли повертаєшся до громадянського життя — треба пробивати стіни. Іноді здається, що залишаєшся за бортом. Саме таких ситуацій «СОВА» допомагає уникнути.

Волонтерка Тетяна Сідерка додає: «Це не просто юридична допомога. Це частина реабілітації. Вона допомагає військовим повернутися до мирної життя і відчути підтримку суспільства».

Якщо ви або ваші близькі потребують екстреної правової допомоги — звертайтесь:

Гаряча лінія: 557

Адреса: м. Полтава, вул. Григорія Левченка, 2

Телефон: 096 557 0 557

Сайт

Facebook

Instagram