«СОВА»: проєкт екстреної допомоги захисникам та їхнім сімʼям в Полтавській області

Олена Шуляк
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Полтавщина, Допомога військовим

«СОВА»: проєкт екстреної допомоги захисникам та їхнім сімʼям в Полтавській області

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 264 Партнерський проєкт

Всі послуги безоплатні!

Сьогодні, 16 жовтня, у Полтаві відбулася презентація важливого проєкту для військових та членів їх сімей. Тут запрацював благодійний проєкт «СОВА» — система екстреної юридичної допомоги захисникам та їхнім родинам

Він ініційований громадською організацією «ГРОМАДСЬКО-ВІЙСЬКОВИЙ РУХ», яка була створена військовими, ветеранами та представниками громадськості, тобто людьми, які знають про труднощі, з якими стикаються в цивільному житті вчорашні військові.

 «СОВА» - це гаряча лінія з номером 557 та громадські приймальні в обласних центрах, звернутися до яких можу будь-хто з військовослужбовців або членів їх родин, які потрапили в складну ситуацію.

- Проєкт забезпечує первинну юридичну допомогу захисникам та членам їхніх сімей, із екстреним виїздом адвоката на місце надзвичайної ситуації. Наші адвокати оперативно прибудуть на місце події і безкоштовно нададуть правничу допомогу. «СОВА» також посприяє виклику на місце пригоди екстрених служб, якщо це необхідно (ДСНС, поліції, швидкої). Через громадські приймальні  наші юристи надають інформаційні послуги щодо соціальних гарантій та захисту прав військових та членів сімей, - розповідає координатор проєкту у Полтавській області Віталій Мірошниченко.

Координатор ініціативної групи зі створення Громадсько-військового руху, ветеран російсько-української війни Олексій Івашин закликає військових та ветеранів звертатися в екстрених випадках на 557 та запрошує адвокатів та ЗМІ доєднатися до благодійного проєкту.

- Гаряча лінія 557 є життєво важливою і виконує соціальну місію допомоги військовим та членам їхніх сімей, - підкреслює Олексій та каже, що пілотний проект «СОВА» з липня вже працює у Житомирській області, де показав свою затребуваність та ефективність.

Про його важливість говорить і діючий військовослужбовець Анатолій Салій:

- На фронті ти виконуєш накази. А коли повертаєшся до громадянського життя — треба пробивати стіни. Іноді здається, що залишаєшся за бортом. Саме таких ситуацій «СОВА» допомагає уникнути.

 Волонтерка Тетяна Сідерка додає: «Це не просто юридична допомога. Це частина реабілітації. Вона допомагає військовим повернутися до мирної життя і відчути підтримку суспільства».

Якщо ви або ваші близькі потребують екстреної правової допомоги — звертайтесь:

Гаряча лінія: 557

Адреса: м. Полтава, вул. Григорія Левченка, 2

Телефон: 096 557 0 557

Сайт

Facebook

Instagram

Проєкт «СОВА» — це успішний приклад того, як допомогу створюють самі військові для своїх побратимів. Вони знають, що фронт не закінчується після повернення додому — він просто змінює координати.


0
Автор: Мирослава Українська
Теги: допомога військовим юрист проєкти
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

Читайте також:



Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх