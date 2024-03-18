У Кременчуці винесли вирок Віктору Шаблію, який вчинив смертельну ДТП на Раківці

Обвинувачений їхав зі швидкістю 127 км/год та не зупинився перед пішохідним переходом
Сьогодні, 18 березня, у Крюківському районному суді відбулося останнє засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого обвинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.
Смертельна ДТП на Раківці: водій був «під наркотиками»
Як повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з зали суду, Віктору Шаблію присудили 8 років позбавлення волі та 10 років позбавлення права керування.
Деталі судового засідання додамо згодом...
Хід судових засідань
- На першому підготовчому засіданні у справі 20-річного Віктора Шаблія йому подовжили тримання під вартою до 17 листопада включно.
- Друге засідання було перенесене на 13 жовтня, оскільки сторона підозрюваного Шаблія отримала обвинувальний акт, на той момент, зовсім нещодавно та не встигла з ним ознайомитися.
- Третє було перенесене на 8 листопада, оскільки захисник підозрюваного не мав змоги з’явитися на засідання. На тому судовому засіданні Віктору Шаблію продовжили тримання під вартою ще на 60 діб.
- На четвертому засіданні, яке було 20 листопада, суд заслухав, яким був той фатальний день для мам двох хлопців, які загинули в ДТП на Раківці.
- 28 листопада суд допитав перших чотирьох свідків та розглянув докази.
- 5 грудня суд заслухав свідків, які на момент ДТП були в автомобілі Віктора Шаблія.
- 17 січня стало відомо, що Віктор Шаблій зізнався лікарю у вживанні наркотиків.
- 23 січня заслухали ще одного свідка ДТП та продовжили запобіжний захід — тримання під вартою.
- 25 січня допитали лікарку, яка вранці після ДТП проводила огляд Шаблія.
- 8 лютого допитали медсестру, яка була свідком забору зразків крові обвинуваченого після ДТП.
- 12 березня відбулися дебати, після яких обвинуваченому надали останнє слово.
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