У Кременчуці винесли вирок Віктору Шаблію, який вчинив смертельну ДТП на Раківці

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Обвинувачений їхав зі швидкістю 127 км/год та не зупинився перед пішохідним переходом

Сьогодні, 18 березня, у Крюківському районному суді відбулося останнє засідання у справі 20-річного Віктора Шаблія, якого обвинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 14-річний Давид Клепач та 22-річний Іван Яскевич.

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Як повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з зали суду, Віктору Шаблію присудили 8 років позбавлення волі та 10 років позбавлення права керування.

Деталі судового засідання додамо згодом...