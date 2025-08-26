ГО "Захист держави"
Медик «Азову» з Кременчука Володимир Риженко визнаний найкращим військовим медиком Європи

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 494

 

Разом із відзнакою друг «Спрайт» отримав меч — символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли реалізувати цю рятівну операцію

Військовий медик з Кременчука Володимир Риженко (друг «Спрайт») отримав премію «Найкращий європейський медик року» в категорії «Військова медицина». Цю нагороду він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року — завдяки переливанню донорської крові, скинутої з дрона, йому вдалося врятувати життя бійця в екстремальних умовах.

Разом із відзнакою друг «Спрайт» отримав меч — символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли реалізувати цю рятівну операцію.

Володимир Риженко до повномасштабного вторгнення був і комірником на складі «ROSHEN» і оператором дитячих атракціонів. Навіть в Польщі встиг попрацювати Ніколи не планував служити, але повномасштабна війна змінила плани. Доєднався до Азову на початку 2024 року. Служив у піхоті. Пройшов кампанію «Серебрянського лісу». Згодом пройшов курси бойового медика і наразі займає посаду медика взводу.

Combat Medical Care Conference 2025 — найбільша європейська конференція з військової медицини, що відбулася в Німеччині. Захід, співорганізатором якого виступив Бундесвер, зібрав понад 1400 провідних експертів із 44 країн світу.

Автор: Альона Душенко
ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

