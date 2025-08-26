Медик «Азову» з Кременчука Володимир Риженко визнаний найкращим військовим медиком Європи

Військовий медик з Кременчука Володимир Риженко (друг «Спрайт») отримав премію «Найкращий європейський медик року» в категорії «Військова медицина». Цю нагороду він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року — завдяки переливанню донорської крові, скинутої з дрона, йому вдалося врятувати життя бійця в екстремальних умовах.

Разом із відзнакою друг «Спрайт» отримав меч — символ сили, гідності та відваги. Під час виступу він подякував побратимам, які допомогли реалізувати цю рятівну операцію.

Володимир Риженко до повномасштабного вторгнення був і комірником на складі «ROSHEN» і оператором дитячих атракціонів. Навіть в Польщі встиг попрацювати Ніколи не планував служити, але повномасштабна війна змінила плани. Доєднався до Азову на початку 2024 року. Служив у піхоті. Пройшов кампанію «Серебрянського лісу». Згодом пройшов курси бойового медика і наразі займає посаду медика взводу.

Combat Medical Care Conference 2025 — найбільша європейська конференція з військової медицини, що відбулася в Німеччині. Захід, співорганізатором якого виступив Бундесвер, зібрав понад 1400 провідних експертів із 44 країн світу.