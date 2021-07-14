Новий святий землі Кременчуцької: віднайшли кременчуцьке коріння новомученика Олександра Мюнхенського

У Кременчуці та Мюнхені паралельно відбулися богослужіння
Працівники Кременчуцького краєзнавчого музею провели клопітку роботу щодо встановлення кременчуцького коріння новомученика, канонізованого РПЦЗ (Руська православна церква закордоном) у 2012 році.
Начальниця експозиційного відділу Кременчуцького краєзнавчого музею Вікторія Ширай розповіла, що новомученик Олександр Мюнхенський (в миру Олександр Гугович Шморель) – лікар, художник, скульптор, музикант та один з лідерів студентської групи опору гітлерівцям «Біла троянда» в Мюнхені (Німеччина) – народився в Оренбурзі. І, як писали в масмедіа – від дочки кременчуцького священика.
Кременчужани вели плідне листування з біографом Олександра Шмореля – істориком та перекладачем, президентом Оренбурзького благодійного фонду «Євразія» Ігорем Храмовим.
У Німеччині Олександр Шморель є дуже відомою і шанованою особистістю, його знають всі студенти та наукова еліта. Про нього розповідають в німецьких школах, проводять спеціальні лекції. Ім’ям Олександра Шмореля названі площі в Мюнхені та Франкфурті-на-Майні; меморіальна дошка на його честь встановлена на православному Олександрівському подвір’ї в центрі старого міста в Єрусалимі. Зараз у містах різних країн проводяться виставки з історії групи опору «Біла троянда», одним з організаторів якої був Олександр Шморель. Знають про святого новомученика і в нашій країні. Так, влітку 2009 року виставка, присвячена «Білій троянді», була влаштована Оренбурзьким благодійним фондом «Євразія» в Україні, в Києво-Печерській лаврі.
За словами працівника музею, завдяки завідувачу історико-краєзнавчого відділу Кременчуцької єпархії протоієрею Георгію Бруску був виготовлений макет нашої місцевої ікони святому, яка була написана викладачем іконопису Полтавської духовної семінарії Горбанем Сергієм Івановичем. Вже пів року під час великих служб священики поминають новомученика разом з нашими святими Олімпіадою Козельщанською та Іоною Київським.
У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю, розповіді, документальні факти та легенди про історію Кременчука.
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