Новий святий землі Кременчуцької: віднайшли кременчуцьке коріння новомученика Олександра Мюнхенського

Вчора, 10:32 Переглядів: 1 145

Працівники Кременчуцького краєзнавчого музею провели клопітку роботу щодо встановлення кременчуцького коріння новомученика, канонізованого РПЦЗ (Руська православна церква закордоном) у 2012 році.

Начальниця експозиційного відділу Кременчуцького краєзнавчого музею Вікторія Ширай розповіла, що новомученик Олександр Мюнхенський (в миру Олександр Гугович Шморель) – лікар, художник, скульптор, музикант та один з лідерів студентської групи опору гітлерівцям «Біла троянда» в Мюнхені (Німеччина) – народився в Оренбурзі. І, як писали в масмедіа – від дочки кременчуцького священика.

Кременчужани вели плідне листування з біографом Олександра Шмореля – істориком та перекладачем, президентом Оренбурзького благодійного фонду «Євразія» Ігорем Храмовим.

— Мати святого не була дочкою кременчуцького священика. Наталя Петрівна Введенська, згідно з архівними даними, дійсно була уродженкою Кременчука, але дочкою колезького асесора, провізора аптеки Земської лікарні (зараз територія Першої міської лікарні) — Петра Антоновича Введенського. Тут матір майбутнього святого виросла, навчалася у Кременчуцькій жіночій гімназії. З часом Наталія Петрівна залишає рідну домівку і відправляється до Москви, як чинили багато молодих людей у всі часи.

А коли створила сім’ю з сином обрусілого німця і в них народився син Олександр — вона колисковими піснями і вечірніми казками змогла передати йому свою любов до батьківщини. На жаль, Наталія Петрівна померла зовсім молодою, і після її смерті ніжна і турботлива няня допомогла Олександру зберегти пам'ять про матір та про Кременчук, який він ніколи не бачив, але вважав рідним до останньої хвилини свого життя навіть в далекому Мюнхені, куди згодом переїхала його сім`я, — повідомила Вікторія Ширай.

У Німеччині Олександр Шморель є дуже відомою і шанованою особистістю, його знають всі студенти та наукова еліта. Про нього розповідають в німецьких школах, проводять спеціальні лекції. Ім’ям Олександра Шмореля названі площі в Мюнхені та Франкфурті-на-Майні; меморіальна дошка на його честь встановлена на православному Олександрівському подвір’ї в центрі старого міста в Єрусалимі. Зараз у містах різних країн проводяться виставки з історії групи опору «Біла троянда», одним з організаторів якої був Олександр Шморель. Знають про святого новомученика і в нашій країні. Так, влітку 2009 року виставка, присвячена «Білій троянді», була влаштована Оренбурзьким благодійним фондом «Євразія» в Україні, в Києво-Печерській лаврі.

За словами працівника музею, завдяки завідувачу історико-краєзнавчого відділу Кременчуцької єпархії протоієрею Георгію Бруску був виготовлений макет нашої місцевої ікони святому, яка була написана викладачем іконопису Полтавської духовної семінарії Горбанем Сергієм Івановичем. Вже пів року під час великих служб священики поминають новомученика разом з нашими святими Олімпіадою Козельщанською та Іоною Київським.

— Цікаво, що після недовгих переговорів вирішили відслужити службу святому новомученику Олександру Мюнхенському одночасно з храмами в Мюнхені. Отож вчора ввечері та сьогодні, 13 липня, в день пам’яті святого Олександра Мюнхенського, у Свято-Троїцькій церкві та у Кафедральному православному соборі в Мюнхені відслужили Божественну літургію.

І сталося маленьке диво. Саме на цю службу, першу за всю історію Кременчука, цілком випадково прийшла уроджена кременчужанка, яка зараз мешкає у Мюнхені. Вона давно знала святого мученика і борця з нацизмом Олександра Шмореля, але нічого не знала про те, що він практично її і наш земляк. Уявляєте?! І тепер, завдяки цій випадковій зустрічі (а ми ж знаємо, що нічого випадкового не буває!), на могилі Олександра Шмореля буде лежати жменька землі з батьківщини його матері, - додала Вікторія Ширай.



