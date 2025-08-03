Кременчук «поплив», кому віддали стоматполіклініку, нові штрафи та повітряні тривоги, повноваження НАБУ та САП: дайджест тижня

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 762

Найбільша злива цього літа

У середу, 30-го липня, Кременчук накрила злива. Центр міста традиційно «поплив». Вздовж всієї вулиці Шевченка та в районі ринку «Центрального» води було по коліно. Рух тролейбусів по восьми маршрутах, що проходять по вулиці Старшого лейтенанта Кагала зупинили на декілька годин, поки не зійшла дощова вода.

Злива зупинила тролейбуси в Кременчуці: центр міста знову «поплив»





Кому віддали в оренду колишню стоматполіклініку біля Дніпра

Приміщення колишньої стоматполіклініки на набережній, яку закрили у 2018 році, загальною площею понад 1000 кв.м нещодавно віддали в оренду. Влада пообіцяли, що там зроблять приватний заклад освіти. Проте, як з’ясувалося, у нового орендаря офіційно немає ані грошей, ані активів. У компанії є лише 1 працівник, а чистий прибуток за 2024 рік становив мінус 1000 грн. Як з’ясував наш журналіст, новий орендар може бути пов’язаний з відомим у місті депутатом Кременчуцької міської ради. Усі деталі в журналістському розслідуванні.

Колишню стоматполіклініку біля Дніпра «віддали» в оренду компанії зі збитками та одним працівником

У Кременчуці відкрився новий діагностичний центр

На території лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» 29 липня відбулося урочисте відкриття діагностичного центру «МДЦ Експерт». У ньому можна пройти магнітно-резонансну томографію та комп’ютерну томографію. Послуги платні, проте, обіцяють проводити й безоплатні обстеження та обстеження зі знижками для пільгових категорій: поранених військових. онкохворих дітей, пенсіонерів тощо. Діагностичний центр співпрацюватиме також і з лікарнею: вона отримає певну кількість безкоштовних сертифікатів, які у разі необхідності видаватимуть пацієнтам. З цими сертифікатами вони зможуть пройти обстеження у діагностичному центрі за 1 грн.

У Кременчуці на території ЛІЛ «Кременчуцька» відкрився діагностичний центр: хто зможе отримати безкоштовні послуги

На Полтавщині повітряну тривогу вмикають по-новому: що робити, якщо укриття під час тривоги зачинене

З 1 серпня в кількох областях України змінився порядок подачі сигналу повітряної тривоги. Її вмикатимуть «по-новому» — окремо в кожному районі. Тобто, лише в тих районах області, яким загрожують безпілотники. Завдяки цим змінам може знизитися психологічний тиск на населення. Також йдеться про мінімізацію негативного впливу на економіку регіонів, де безпосередня загроза відсутня. У разі загрози ракетних ударів, тривога лунатиме по всій області.

З 1 серпня на Полтавщині повітряну тривогу вмикатимуть по районах, залежно від загрози

«Кременчуцький Телеграф» дізнався, що потрібно робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти. Та виклав перелік найпростіших та протирадіаційних укриттів для населення у Кременчуці з їх адресами та телефонами відповідальних.

Що робити, якщо укриття зачинене під час повітряної тривоги, і хто його має відчиняти — телефони відповідальних у Кременчуці

Бойові повістки ТЦК відсилатимуть через «Укрпошту»

Уряд змінив процедури військового обліку та призову під час мобілізації. Повістка щодо призову на військову службу під час мобілізації та відправлення до місця проходження військової служби вручається під особистий підпис або надсилається ТЦК засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Відмова від отримання листа з повісткою вважатиметься ухиленням від мобілізації, а вручення листа фіксуватимуть офіційно.

Бойові повістки ТЦК відсилатимуть через «Укрпошту», а відмова від їх отримання вважатиметься ухиленням від мобілізації

Чому з міського бюджету сплатили 11 млн грн штрафів на користь «Полтаватеплоенерго» та скільки сплатять ще

Міський голова Віталій Малецький вимагав від бюджетних установ Кременчука платити за опалення «Полтаватеплоенерго» за тарифами, які діяли станом на 24 лютого 2022 року. Компанія через суди домоглася повної сплати за встановленими нею тарифами, а окрім цього бюджетні установи, зокрема навчальні заклади, мають сплатити пеню та штрафні санкції. Минулого року сума штрафів, які сплатила освітянська галузь міста перевищила 1 млн грн. Цього року сплатили вже понад 10 млн грн, а ще 3,2 млн грн залишаються несплаченими. Тож, загальна сума втрат міського бюджету за несвоєчасну та неповну оплату теплопостачання лише закладами освіти перевищить 14,4 млн грн!

Через неповні розрахунки за опалення навчальні заклади Кременчука вже сплатили 11 млн грн штрафів: скільки сплатять ще

У Кременчуці з’явиться новий тролейбусний маршрут — 17А+, який з’єднає центр міста з мікрорайоном Ревівка. КТУ вже провело тестовий рейс і наразі працює над графіком руху — його обіцяють адаптувати до потреб пасажирів. Перед запуском маршруту на Ревівці капітально відремонтували дорогу, розширили її на окремих ділянках, облаштували тротуари, зупинки й місця для розвороту тролейбусів.

У Кременчуці запускають новий тролейбусний маршрут 17А+ до Ревівки: провели тестовий рейд

Антикорупційним органам повернули повноваження та незалежність

31 липня народні депутати підтримали законопроєкт № 13533 про повернення повноважень антикорупційним органам НАБУ та САП. Водночас два нардепи з Кременчука та району були відсутні у Верховній Раді під час голосування.

Народні депутати ухвалили закон про повернення повноважень НАБУ та САП

Закон щодо повернення повноважень НАБУ і САП: нардепи з Кременчука і району були відсутні під час голосування

Що змінюється з 1-го серпня

«Кременчуцький Телеграф» розповів читачам, що в Україні змінилося з 1 серпня — це новий порядок оголошення повітряної тривоги, штрафи для бізнесу, можливість придбати квитки на деякі потяги лише через «Дію» та багато чого іншого.

Що змінюється з 1 серпня: новий порядок оголошення повітряної тривоги, штрафи для бізнесу та квитки на потяг в «Дії»