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Закон щодо повернення повноважень НАБУ і САП: нардепи з Кременчука і району були відсутні під час голосування

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 996 Коментарів: 1

Загалом «за» проголосував 331 народний обранець

Сьогодні Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 13533 про повернення повноважень Національному антикорупційному бюро розслідувань (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Президент України вже підписав закон. 

На сайті ВР оприлюднили список поіменного голосування народних депутатів. Нардепи Юрій Шаповалов від Кременчука (фракція «За майбутнє») та Олексій Мовчан від частини Кременчука і інших громад Кременчуцького району (фракція «Слуга народу») були відсутні під час голосування.

Загалом «за» проголосував 331 народний обранець. Тих, хто був проти або утримався, немає. Не голосували 9 присутніх.

Які основні пункти нового закону:

  • генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора — керівника САП;
  • працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;
  • НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;
  • керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;
  • прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється — за це відповідальність;
  • співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;
  • генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

Що передувало

22 липня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт № 12414, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і підпорядковує їх Офісу генпрокурора. За це проголосувало 263 народні депутати. 

Проти нього були 13 депутатів, ще 13 утрималися. 23 липня закон набув чинності. На сайті Верховної Ради України оприлюднили список поіменного голосування за законопроєкт № 12414. Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов (партія «За майбутнє») проголосував «За», своєю чергою нардеп, що представляє Кременчуцький район, Олексій Мовчан (партія «Слуга народу») був відсутній під час голосування.

Що відомо про закон № 12414

Закон № 12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану» передбачав зміни до досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану.

Втім резонансним він став через правки щодо НАБУ та САП.

Так, закон передбачав, що:

  • Генеральний прокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
  • має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
  • може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
  • сам вирішує спори про підслідність;
  • самостійно підписує підозри топпосадовцям;
  • керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки Генпрокурор.

У спільній заяві НАБУ і САП зазначено, що через його ухвалення фактично «керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури».

Реакція суспільства і влади

Вже 22 липня у різних містах України люди вийшли на мирні протести проти цього закону. У Кременчуці організували перший протест, який пройшов 23 липня. Втім він проходив впродовж кількох днів. Думки кременчуцьких протестувальників читайте ТУТ

На тлі масових протестів президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який «забезпечить силу системі правопорядку» без «жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку» зі збереженням норм для незалежності антикорупційних інституцій. 24 липня до Верховної Ради глава держави вніс законопроєкт № 13533 щодо «посилення повноважень НАБУ і САП».

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Окрім президентського в Раді зареєстрували ще вісім законопроєктів про повернення незалежності НАБУ та САП

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Автор: Телеграф
Теги: НАБУ антикорупція народний депутат
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Коментарі: 1

1 617
Andron777:
Сьогодні, 17:23

ПєрєстрАхАвалісь... А вдруг Шо-то пойдьот нє так?...smirk


4 0

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