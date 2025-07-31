Закон щодо повернення повноважень НАБУ і САП: нардепи з Кременчука і району були відсутні під час голосування

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 996 Коментарів: 1

Сьогодні Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 13533 про повернення повноважень Національному антикорупційному бюро розслідувань (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Президент України вже підписав закон.

На сайті ВР оприлюднили список поіменного голосування народних депутатів. Нардепи Юрій Шаповалов від Кременчука (фракція «За майбутнє») та Олексій Мовчан від частини Кременчука і інших громад Кременчуцького району (фракція «Слуга народу») були відсутні під час голосування.

Загалом «за» проголосував 331 народний обранець. Тих, хто був проти або утримався, немає. Не голосували 9 присутніх.

Які основні пункти нового закону:

генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Письмові накази адміністративного характеру щодо діяльності САП видаються за обов’язковим погодженням заступника генпрокурора — керівника САП;

працівники НАБУ, які мають доступ до держтаємниці, впродовж шести місяців будуть зобов’язані пройти поліграф, організований СБУ;

НАБУ можуть отримати справи інших органів, якщо там виявиться їхня підслідність. для цього треба рішення директора НАБУ та погодження з прокурором САП;

керівник САП може передавати справи НАБУ іншим органам у випадках, коли НАБУ не може здійснювати досудове розслідування через обʼєктивні причини;

прокурори САП мають можливість письмових вказівок детективам НАБУ, якщо детектив відмовляється — за це відповідальність;

співробітникам НАБУ заборонять виїзд за кордон на час воєнного стану окрім службових поїздок;

генпрокурор може передавати справи БЕБ іншим органам.

Що передувало

22 липня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт № 12414, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і підпорядковує їх Офісу генпрокурора. За це проголосувало 263 народні депутати.

Проти нього були 13 депутатів, ще 13 утрималися. 23 липня закон набув чинності. На сайті Верховної Ради України оприлюднили список поіменного голосування за законопроєкт № 12414. Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов (партія «За майбутнє») проголосував «За», своєю чергою нардеп, що представляє Кременчуцький район, Олексій Мовчан (партія «Слуга народу») був відсутній під час голосування.