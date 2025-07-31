Закон щодо повернення повноважень НАБУ і САП: нардепи з Кременчука і району були відсутні під час голосування

Сьогодні Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому законопроєкт № 13533 про повернення повноважень Національному антикорупційному бюро розслідувань (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП). Президент України вже підписав закон.
На сайті ВР оприлюднили список поіменного голосування народних депутатів. Нардепи Юрій Шаповалов від Кременчука (фракція «За майбутнє») та Олексій Мовчан від частини Кременчука і інших громад Кременчуцького району (фракція «Слуга народу») були відсутні під час голосування.
Загалом «за» проголосував 331 народний обранець. Тих, хто був проти або утримався, немає. Не голосували 9 присутніх.
22 липня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт № 12414, який фактично ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і підпорядковує їх Офісу генпрокурора. За це проголосувало 263 народні депутати.
Проти нього були 13 депутатів, ще 13 утрималися. 23 липня закон набув чинності. На сайті Верховної Ради України оприлюднили список поіменного голосування за законопроєкт № 12414. Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов (партія «За майбутнє») проголосував «За», своєю чергою нардеп, що представляє Кременчуцький район, Олексій Мовчан (партія «Слуга народу») був відсутній під час голосування.
Закон № 12414 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану» передбачав зміни до досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану.
Втім резонансним він став через правки щодо НАБУ та САП.
Так, закон передбачав, що:
У спільній заяві НАБУ і САП зазначено, що через його ухвалення фактично «керівник САП стає номінальною фігурою, а НАБУ втрачає незалежність і перетворюється на підрозділ Генпрокуратури».
Вже 22 липня у різних містах України люди вийшли на мирні протести проти цього закону. У Кременчуці організували перший протест, який пройшов 23 липня. Втім він проходив впродовж кількох днів. Думки кременчуцьких протестувальників читайте ТУТ.
На тлі масових протестів президент України Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який «забезпечить силу системі правопорядку» без «жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку» зі збереженням норм для незалежності антикорупційних інституцій. 24 липня до Верховної Ради глава держави вніс законопроєкт № 13533 щодо «посилення повноважень НАБУ і САП».
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