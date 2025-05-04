Що ви могли пропустити за тиждень: ДТП з поліцейськими, атаки дронів, скандали з генераторами та нові підозри посадовцям

2 травня у селі Мачухи біля Полтави лоб у лоб зіткнулися Opel Insignia та службовий автомобіль патрульної поліції. Унаслідок аварії загинули 23-річний патрульний Анатолій Ілляшенко та пасажир з поліцейського авто. Ще одну людину ушпиталили.
Детальніше.
28 квітня жителі Полтавщини чули потужні вибухи, безпілотники фіксували над кількома районами області. У Решетилівській громаді через падіння уламків БпЛА сталася пожежа.
Вибухи у районі.
Пожежа внаслідок атаки.
Волонтер Олег Биков заявив поліції про можливу розтрату бюджетних коштів, виділених на генератори наприкінці 2022 року. Частину з них не вдалося знайти в інтернеті, є підозра, що вони могли бути гуманітарною допомогою.
Матеріал розслідування.
29 квітня Полтавська ОВА спростувала інформацію про збройне блокування будівлі. На місце прибули громадський діяч Масі Наєм з військовими, згодом надійшло повідомлення про замінування.
Офіційна позиція.
Директора ПТУ № 26 підозрюють у службовій недбалості: під час ремонту укриття були завищені ціни. Суд наклав арешт на майно.
Докладніше.
Директорку Першої міськлікарні підозрюють у зловживанні владою — через підписання угод із завищеними цінами на електроенергію. Проте суд не відсторонив її з посади.
Що відомо.
У Кременчуці розклеювали листівки проти мобілізації. Серед них — листівки з написами на кшталт «Чому мій чоловік зобов’язаний, а держава — нікому нічого не винна». П’ятьох людей підозрюють у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ.
Деталі справи.
Мешканець Кременчука разом з родичем і двома майорами СБУ вторглися до приватного будинку та викрали родичку. Йому обрали запобіжний захід.
Історія викрадення.
Генштаб ухвалив рішення: військові без бойового досвіду з ТЦК будуть направлені до бойових підрозділів. Їх замінять поранені або непридатні до служби на передовій.
Читати більше.
1 травня у міській художній галереї відкрилися три виставки: дві — картинні, одна — фотомистецька. Подія зібрала багато поціновувачів культури. Відвідати їх можна щодня, окрім понеділка, вівторка та повітряних тривог, з 10.00 до 18.00.
Фоторепортаж.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.