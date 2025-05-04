Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 5 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.30 до 18.00:

  • просп. Свободи, 23-39/43, 160

  • вул. Героїв Маріуполя, 35

З 6.00 до 18.00:

  • вул. Андрія Ізюмова

  • вул. Бажана

  • вул. Барвінкова

  • вул. Бориса Чичибабіна

  • вул. Броніслава Урбанського

  • вул. Бузкова

  • вул. Вадима Кришталя

  • вул. Василя Симоненка

  • вул. Віктора Баранова

  • вул. Володимира Винниченка

  • вул. Газопровідна

  • вул. Горліса-Горського

  • вул. Гетьманська

  • вул. Данила Галицького

  • вул. Експресівська, 1-48

  • вул. Ігоря Сікорського

  • вул. Івана Нагнибіди

  • вул. Комишанська

  • вул. Кобзарська

  • вул. Козацька

  • вул. Марка Вовчка

  • вул. Марка Кропивницького

  • вул. Миколи Міхновського

  • вул. Михайла Грушевського

  • вул. Михайла Калачевського

  • вул. Мрії

  • вул. Ніни Крюкової

  • вул. Новомиргородська

  • вул. Олександра Чайки

  • вул. Олени Пчілки

  • вул. Підводника Коваленка

  • вул. Полковника Оксанченка, 2

  • вул. Ракетна

  • вул. Рокитнянська

  • вул. Северина Наливайка

  • вул. Сергія Кульчицького

  • вул. Соснівська

  • вул. Хімічна

  • вул. Хортицька

  • вул. Якова Петруся

  • пров. Андрія Ізюмова

  • пров. Григорія Ашкаренка

  • пров. Давида Гурамішвілі

  • пров. Ємельяненко

  • пров. Караванний

  • пров. Полтавський

  • пров. Фізкультурний

  • пров. Якова Петруся

  • пр-д Андрія Ізюмова

  • просп. Лесі Українки

  • просп. Полтавський

  • туп. Бажана

  • туп. Данила Апостола

  • туп. Газопровідний

  • туп. Глобинський

  • туп. Івана Айвазовського

  • туп. Кармелюка

  • туп. Кременецький.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Композитора Вербицького, 1

  • пров. Композитора Вербицького, 2Б-16

  • пров. Марії Примаченко, 2-25

  • пров. Новогеоргіївський, 10А

  • пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2

  • пров. Південний, 1/29-26

  • пров. Транспортний, 1-28

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • пров. Фізкультурний, 1А-22

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Шкільний, 18/5

  • туп. Автозаводський, 2

  • туп. Миколи Сціборського, 7

  • туп. Юннатів, 1-7

  • вул. Автозаводська, 11-32

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Давида Кострова, 2/37

  • вул. Енергетиків, 39Б-47А

  • вул. Ірпінська, 7-14

  • вул. Івана Багряного, 1/39

  • вул. Івана Дзюби, 3-36

  • вул. Капітана Мовчана, 1-26

  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А

  • вул. Княгині Ольги, 2,4,6

  • вул. Лікаря Бончука, 28-30

  • вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25

  • вул. Молодіжна, 8

  • вул. Олександра Довженка, 1-7

  • вул. Олександріївська, 28-89

  • вул. Паризька, 14/35

  • вул. Паризька, 2/32-12

  • вул. Платухіна, 20-37

  • вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1

  • вул. Рєпіна, 1/30-20/26

  • вул. Рєпіна, 2/26-8

  • вул. Республіканська, 93, 93А

  • вул. Романа Шухевича, 11-36

  • вул. Харківська, 10-30

  • вул. Щаслива, 2-40

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • просп. Лесі Українки, 18, р-н буд.18

  • вул. максима Кривоноса, 26-40

  • Чередницька, 30-79.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Київська, 64-80, 121

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • м. Кременчук, просп. Полтавський, 277-281

  • м. Кременчук, вул. Горліс Горського, 3-10

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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