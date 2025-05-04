Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 5 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Свободи, 23-39/43, 160
вул. Героїв Маріуполя, 35
вул. Андрія Ізюмова
вул. Бажана
вул. Барвінкова
вул. Бориса Чичибабіна
вул. Броніслава Урбанського
вул. Бузкова
вул. Вадима Кришталя
вул. Василя Симоненка
вул. Віктора Баранова
вул. Володимира Винниченка
вул. Газопровідна
вул. Горліса-Горського
вул. Гетьманська
вул. Данила Галицького
вул. Експресівська, 1-48
вул. Ігоря Сікорського
вул. Івана Нагнибіди
вул. Комишанська
вул. Кобзарська
вул. Козацька
вул. Марка Вовчка
вул. Марка Кропивницького
вул. Миколи Міхновського
вул. Михайла Грушевського
вул. Михайла Калачевського
вул. Мрії
вул. Ніни Крюкової
вул. Новомиргородська
вул. Олександра Чайки
вул. Олени Пчілки
вул. Підводника Коваленка
вул. Полковника Оксанченка, 2
вул. Ракетна
вул. Рокитнянська
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вул. Сергія Кульчицького
вул. Соснівська
вул. Хімічна
вул. Хортицька
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туп. Газопровідний
туп. Глобинський
туп. Івана Айвазовського
туп. Кармелюка
туп. Кременецький.
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Марії Примаченко, 2-25
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Парковий, 2Б, 18/2, 20/2
пров. Південний, 1/29-26
пров. Транспортний, 1-28
пров. Уласа Самчука, 17
пров. Фізкультурний, 1А-22
пров. Чередницький, 4
пров. Шкільний, 18/5
туп. Автозаводський, 2
туп. Миколи Сціборського, 7
туп. Юннатів, 1-7
вул. Автозаводська, 11-32
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Енергетиків, 39Б-47А
вул. Ірпінська, 7-14
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Княгині Ольги, 2,4,6
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вул. Максима Кривоноса, 20/1, 25
вул. Молодіжна, 8
вул. Олександра Довженка, 1-7
вул. Олександріївська, 28-89
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Платухіна, 20-37
вул. Правобережна, 38А, 45А-55/1
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Романа Шухевича, 11-36
вул. Харківська, 10-30
вул. Щаслива, 2-40
вул. Шістдесятників, 4А-15
просп. Лесі Українки, 18, р-н буд.18
вул. максима Кривоноса, 26-40
Чередницька, 30-79.
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64-80, 121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
м. Кременчук, просп. Полтавський, 277-281
м. Кременчук, вул. Горліс Горського, 3-10
пров. Кузьми Скрябіна, 1,2В,3
с. Мала Кохнівка
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
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