Під Полтавою горів ліс

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Третього травня близько 13.00 у селі Андрушки Полтавського району загорівся лісовий масив. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій.

Вогонь охопив лісову підстилку на площі 0,02 га. Пожежу вдалося загасити. У ліквідації займання брали участь троє працівників лісового господарства та дві одиниці техніки філії «Слобожанського лісового офісу» ДП «Ліси України» (Полтавське надлісництво, Чалівське лісництво).

Причину загоряння з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, 26 квітня ліс горів у Кременчуцькому районі.