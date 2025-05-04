Помер Андрій Зощук — колишній депутат і керівник кременчуцької «Батьківщини»

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4 травня стало відомо про смерть Андрія Зощука — колишнього керівника Кременчуцької міської організації ВО «Батьківщина», депутата кількох скликань та активного громадського діяча. Про це повідомила партійна організація у фейсбуці.

Андрій Григорович Зощук народився 26 січня 1943 року в селі Головлі на Хмельниччині. Навчався у Кременчуцькому автомеханічному технікумі, після чого присвятив професійне життя Кременчуцькому автозаводу. Також багато років працював у спортивній галузі.

Окрім виробничої діяльності, Зощук активно займався політикою. Він очолював міську партійну організацію ВО «Батьківщина» та був депутатом різних рівнів. Його колеги згадують про нього як про людину з високими моральними принципами, яка завжди дбала про інтереси містян.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.