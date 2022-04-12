Восьмий рік війни з росією: 48-й день повномасштабного вторгнення

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24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом сорока семи діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.39 Понад 8 000 громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками. Більше половини – це Київ і Київська область. І це тільки впродовж 6 днів реєстрації.