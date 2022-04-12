Кременчуцький тренер з хокею Дмитро Христич провів майстр-клас для дітей в Угорщині

Тренери національної збірної України Костянтин Сімчук, Дмитро Христич з Кременчука і Олег Задоєнко провели майстер-клас для вихованців місцевої хокейної школи в угорському Мішкольці, місті, де наша команда готується до чемпіонату світу в дивізіоні 1В. Про це повідомляє прес-служба Федераціїхокею України.
Колишній воротар нашої збірної Сімчук поділився з юними угорськими голкіперами специфічними таємницями майстерності.
Задоєнко як тренер з загальнофізичної підготовки акцентував увагу на індивідуальних навиках катання.
Найбільший ажіотаж створила поява на льоду зіркового в минулому нападника клубів Національної хокейної ліги Дмитра Христича. Окрім безцінних порад для маленьких нападників, легенда нашого хокею роздала найбільшу кількість автографів.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер