Кременчуцький тренер з хокею Дмитро Христич провів майстр-клас для дітей в Угорщині

Сьогодні, 00:17 Переглядів: 60

Тренери національної збірної України Костянтин Сімчук, Дмитро Христич з Кременчука і Олег Задоєнко провели майстер-клас для вихованців місцевої хокейної школи в угорському Мішкольці, місті, де наша команда готується до чемпіонату світу в дивізіоні 1В. Про це повідомляє прес-служба Федераціїхокею України.

Колишній воротар нашої збірної Сімчук поділився з юними угорськими голкіперами специфічними таємницями майстерності.

Задоєнко як тренер з загальнофізичної підготовки акцентував увагу на індивідуальних навиках катання.

Найбільший ажіотаж створила поява на льоду зіркового в минулому нападника клубів Національної хокейної ліги Дмитра Христича. Окрім безцінних порад для маленьких нападників, легенда нашого хокею роздала найбільшу кількість автографів.