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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Понад 8 000 громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками

Сьогодні, 00:39 Переглядів: 0

 

На жаль не можливо залучити всіх одночасно

Понад 8 000 громадян виявили бажання бути добровольцями-рятувальниками. Більше половини – це Київ і Київська область. І це тільки впродовж 6 днів реєстрації. Така небайдужість вражає і надихає! Численні звернення і дзвінки на кшталт «я зареєструвався, коли вже викличуть працювати?» підтверджують вашу рішучість допомогти людям.

Разом з цим слід враховувати, що органи місцевої влади та самоврядування не в змозі залучити всіх одночасно. Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами російської федерації, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території для подальшого проведення допоміжних робіт з розбору завалів. Україна, на відміну від країни-агресора, цінує життя кожного громадянина. Наші сапери працюють в режимі нон-стоп, щоб забезпечити безпечні умови для вашої роботи.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна рятувальники
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