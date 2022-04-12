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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Власниця вцілілої кухонної шафки у Бородянці розповіла хто прибив їй поличку з півником

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 317

 

Полиця, яка залишилася неушкодженою, в повністю зруйнованому будинку, стала символом мужності та незламності українців

Вижила господиня квартири, в якій вціліла шафа з посудом та васильківським керамічним півником. Жінці вдалося виїхати з охопленого війною міста та переселитися на Західну Україну, розповіли в сюжеті Єдиного телемарафону. На будинок, в якому розташовувалася квартира з шафою, російські окупанти скинули дві авіабомби.

Рятувальники закінчили розбирати завали під ним, однак людей не знайшли.

У будинок у Бродянці вони заселилися щойно його звели – у 1985 році. Однак невдовзі її чоловік загинув під час ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції. Згодом помер старший син.

 

Надія Дмитрівна залишилася жити з меншим сином, який, власне, і прибив знамениту шафу. На жаль, два роки тому він також помер.

25 лютого Надія Дмитрівна останній раз зварила суп, пішла з дому та більше не повернулася. Вона ховалася в підвалі сусідньої багатоповерхівки, а потім їй вдалося евакуюватися.

- З підвалу вийшла в одних черевиках, носках, в оцій куртці, що зараз не мені, і платку. Нічого не взяла, – каже жінка.

Найбільше Надія Дмитрівна жалкує, що в неї не залишилося жодної фотографії дітей.

Полиця, яка залишилася неушкодженою, в повністю зруйнованому будинку, стала символом мужності та незламності українців. 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Бородянка
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