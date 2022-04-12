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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Росія скинула хімзброю на Азовсталь, постраждали троє людей

Сьогодні, 01:33 Переглядів: 224

У людей ознаки отруєння

Лідер Азова Андрій Білецький заявив, що російські окупанти застосували хімічну зброю проти українських захисників на заводі Азовсталь в Маріуполі, постраждали троє людей. У відеозверненні Білецький розповів, що три людини мають ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами, але "без катастрофічних наслідків".

- Вони не можуть взяти Маріуполь, азовців, українських захисників. Вони впадають у відчай і їм нічого не залишається... крім як використовувати невибіркову заборонену зброю. Вони виявляють цим слабкість, - додав він.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що інформація про використання Росією хімічної зброї уточнюється.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що Україна максимально серйозно розглядає заяви окупантів щодо підготовки до застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя. Він закликав світову спільноту посилити санкції проти Росії, зокрема запровадити нафтове ембарго.

Увечері 11 квітня полк Азов повідомив, що російські окупанти використали проти українських військових та цивільних у Маріуполі невідому отруйну речовину, яку скинули з безпілотника. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність і порушення координації.

Раніше цього дня Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що росіяни хочуть застосувати хімічну зброю проти українських військових, які тримають оборону Азовсталі у Маріуполі. Так званий представник псевдореспубліки «ДНР» Едуард Басурін заявив, що «треба розібратися з блокуванням заводу» і «звернутися до хімічних військ».

Водночас російські окупанти почали розповсюджувати фейки про нібито застосування хімічної зброї українськими військовими. У ЦПД наголосили, що українські військові повністю виконують Конвенцію про заборону хімічної зброї.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна хімічна зброя Маріуполь
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