ПОВІТРЯНА ТРИВОГА

Сьогодні, 02:00 Переглядів: 114

У Кременчуці оголошена повітряна тривога. Всі в укриття!

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