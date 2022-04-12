«Перемога очима дітей»: кременчужани можуть взяти участь у конкурсі

Сьогодні, 02:01 Переглядів: 36

Програма "Культурна столиця" Культурна столиця - КУСТ за підтримки Музею українського живопису оголошують про проведення міжнародного конкурсу дитячого малюнка "Перемога очима дітей". Відповідне оголошення публікує Музей українського живопису.

Проєкт має на меті привернути увагу до війни в Україні та підтримати Збройні сили України. Залучити тих, хто найбільше потерпає від війни.

До розгляду приймаються роботи, виконані в різноманітних живописних, графічних та мішаних техніках довільного формату. Вік учасників - до 15 років.

Надсилайте фото завершеної роботи та фото дитини з твором на електронну скриньку музею museum.ua.painting@gmail.com

Укажіть ПІБ дитини, вік, назву населеного пункту, а також історію, що могла б бути цікавою для проєкту.

Кращі роботи будуть відібрані членами міжнародного журі, NFT-версії творів будуть виставлені на аукціон платформи OpenSea. 100% коштів від продажу будуть передані на підтримку ЗСУ. Переможці отримають цінні призи від програми "Культурна столиця”.