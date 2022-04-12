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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Зеленський: «Ми могли б деблокувати Маріуполь, якби отримали достатньо зброї»

Сьогодні, 02:29 Переглядів: 163

 

Президент наголосив, що в цьому питанні Україна все ще залежить від постачання, від наших партнерів

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для того, щоби Збройні сили могли  швидше звільняти від російських окупантів українські міста, зокрема - Маріуполь, необхідно більше зброї, літаків та бронетехніки. Про це він заявив у відеозверненні.

Зеленський зазначив,що захисники  бʼють окупантів "недоступною для російських військових мудрістю та продуманою тактикою". Але якщо говорити про зброю, то ми все ще залежимо від постачання, від наших партнерів.

- На жаль, ми не отримуємо стільки зброї, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, - щоб деблокувати Маріуполь, - сказав він.

Президент наголосив, що якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити. Але наразі все ще доводиться "домовлятися та переконувати".

- Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах.  Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії. Як залишиться в історії й наша вдячність. Вдячність тим державам і тим політикам, які реально допомогли. Які не зволікали. Які не торгувалися, коли від допомоги залежало життя, - сказав Зеленський.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Маріуполь
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