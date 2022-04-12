Сьогодні у ворога стало менше на один літак і два вертольоти

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А ще 4 безпілотника

11 квітня зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил та ППО Сухопутних військ Збройних сил України знищили 7 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. Зокрема, як зазначається, знищено літак, 2 вертольоти, 4 безпілотних літальних апарати. - Винищувачі Повітряних сил Збройних сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ, - йдеться в повідомленні.

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