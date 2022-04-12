ЗСУ звільнили від окупантів 15 сіл Дніпропетровщини – бої тривають на Херсоншині

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він зазначив, що впродовж останніх днів бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від окупантів 15 сіл. Наразі там відновлюють електропостачання та інші елементи інфраструктури. За його словами, наразі бої тривають на території Херсонської області.

- Було звільнено понад 15 населених пунктів. Ворог намагаєтсья серйозно відповідати, але наші військові дуже якісно знищують і техніку, і живу силу противника. У звільнених селах ми відновлюємо постачання продуктів, медикаментів. Повертається нормальне життя. Якісь з цих сіл були під окупацією тиждень, якісь – місяць. Але Україна переможе, і в цьому переконані всі.

Ситуація в Кривому Розі стабільна та перебуває під повним контролем ЗСУ та військової адміністрації. На території Дніпропетровщини окупантів немає. Завдяки нашим військовим лінія фронту походить вже всередині Херсонської області, – розповів Вілкул.