Зігонув: російського спортсмена вигнали зі шведської команди за нацистське вітання

Сьогодні, 05:34 Переглядів: 296

Спортсмен запевняє, що його неправильно зрозуміли і це було «італійське привітання»

Шведська команда Ward Racing припинила співпрацю з російським гонщиком Артемом Сєвєрюхіним, який показав нацистський жест під час нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу у Португалії.

В команді, яка об’єднує гонщиків з різних країн, зазначили, що їм дуже соромно за поведінку спортсмена, і вони її засуджують.

У Ward Racing заявили, що дії Сєвєрюхіна не відповідають цінностям команди, яка проти нацизму і засуджує вторгнення Росії в Україну.

Водночас, міжнародна автомобільна федерація повідомила, що почала розслідування щодо Северюхіна.