Зігонув: російського спортсмена вигнали зі шведської команди за нацистське вітання

Шведська команда Ward Racing припинила співпрацю з російським гонщиком Артемом Сєвєрюхіним, який показав нацистський жест під час нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу у Португалії.
В команді, яка об’єднує гонщиків з різних країн, зазначили, що їм дуже соромно за поведінку спортсмена, і вони її засуджують.
У Ward Racing заявили, що дії Сєвєрюхіна не відповідають цінностям команди, яка проти нацизму і засуджує вторгнення Росії в Україну.
Водночас, міжнародна автомобільна федерація повідомила, що почала розслідування щодо Северюхіна.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер