Український танкіст, якого вважали загиблим, проповз з перебитими ногами 6 км і вижив. Про це повідомили в Роздільнянській міській територіальній громаді.
Механіка танка Т-64, бійця 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу, було поранено на півдні України. У цей день він вже вдруге заходив в розбите окупантами селище, і його танк підірвався на міні.
Чоловік зміг заритися в землю, і вороги його не помітили, але відразу почався наступний бій, і важко поранений танкіст майже добу провів під вогнем противника. Потім, з перебитими ногами, подолав поповзом близько 6 км. Опинившись на узвишші, боєць зміг додзвонитися товаришам по службі, які вважали його загиблим. І побратими його врятували.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер