Танкіст, якого вважали загиблим, проповз з перебитими ногами 6 км

Сьогодні, 04:02 Переглядів: 247

Український танкіст, якого вважали загиблим, проповз з перебитими ногами 6 км і вижив. Про це повідомили в Роздільнянській міській територіальній громаді .

Механіка танка Т-64, бійця 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу, було поранено на півдні України. У цей день він вже вдруге заходив в розбите окупантами селище, і його танк підірвався на міні.

- Він згадує, як отямився, зрозумів, що його поранило, що він всередині підірваного танка і що потрібно терміново забиратися геть. Він зміг вилізти, відповзти кілька метрів до узбіччя дороги і скотитися з неї. Пролунали чергові вибухи, постріли, гуркіт ворожого танка, що наближався все ближче і ближче, - розповіли в громаді.

Чоловік зміг заритися в землю, і вороги його не помітили, але відразу почався наступний бій, і важко поранений танкіст майже добу провів під вогнем противника. Потім, з перебитими ногами, подолав поповзом близько 6 км. Опинившись на узвишші, боєць зміг додзвонитися товаришам по службі, які вважали його загиблим. І побратими його врятували.