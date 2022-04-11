У Кременчуці ремонтують дорогу на київському напрямку

Вчора, 23:34 Переглядів: 256

Сьогодні комунальники ремонтують дорогу на київському напрямку, де дуже важливо забезпечити нормальний проїзд транспорту. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

- Загалом наші дорожники працюють на кількох об’єктах одночасно, адже роботи цього року додалося. Стоїть завдання перевиконати об’єми ремонтів минулого року.

Щиро дякую нашим дорожникам, всім працівникам комунальних підприємств. Їхня робота – це теж фронт, який важливо утримати!

Разом переможемо! Все буде Україна! Все буде Кременчук! - сказав міський голова.

За словами Віталія малецького наступного тижня відновлюють роблоту асфальтного заводу. За сприятливої погоди продовжать ремонтні роботи.