У Кременчуці ремонтують дорогу на київському напрямку

Також найближчим часом відновлять роботу асфальтного заводу
Сьогодні комунальники ремонтують дорогу на київському напрямку, де дуже важливо забезпечити нормальний проїзд транспорту. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
- Загалом наші дорожники працюють на кількох об’єктах одночасно, адже роботи цього року додалося. Стоїть завдання перевиконати об’єми ремонтів минулого року.
Щиро дякую нашим дорожникам, всім працівникам комунальних підприємств. Їхня робота – це теж фронт, який важливо утримати!
Разом переможемо! Все буде Україна! Все буде Кременчук! - сказав міський голова.
За словами Віталія малецького наступного тижня відновлюють роблоту асфальтного заводу. За сприятливої погоди продовжать ремонтні роботи.
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