ПОВІТРЯНА ТРИВОГА (відбій)

Вчора, 23:20 Переглядів: 396

У Кременчуці оголошена повітряна тривога о 23.19. О 00.04 - відбій тривоги. Можете виходити з укриттів

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