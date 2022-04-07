Переможемо: 43-й день повномасштабного вторгнення росії

24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом сорока двох діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.
Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.
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№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер