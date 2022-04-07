Окупанти викрадають цивільних чоловіків, щоб потім видавати їх за військовополонених

Сьогодні, 04:03 Переглядів: 82

Одного з чоловіків на відео впізнали його родичі

Окупаційні війська викрадають мирне населення, щоб потім видавати українських громадян за військовополонених. Про це повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

Вона розповіла, що окупанти під час відступу з Київської області викрадали цивільних українців. Тепер їх показують у російських ЗМІ як «полонених» українських військових.

Денісова зазначила, що цивільних громадян перевдягли у військову форму й почали змушувати зніматися у пропагандистських роликах для YouTube і телеканалів: за словами омбудсменки, одного з чоловіків на відео впізнали його родичі.