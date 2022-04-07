Су-34 збили під час авіанальоту на східному напрямку
За добу українські зенітники знищили три повітряні цілі окупантів. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.
- 6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак, - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34, який було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку.
- Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах, - наголосили у командуванні.
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