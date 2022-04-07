За добу українські зенітники знищили три повітряні цілі окупантів

Сьогодні, 04:30 Переглядів: 71

Су-34 збили під час авіанальоту на східному напрямку

За добу українські зенітники знищили три повітряні цілі окупантів. Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

- 6-го квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один літак, - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, йдеться про винищувач-бомбардувальник Су-34, який було збито під час авіанальоту противника на східному напрямку.

- Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують наносити ракетно-бомбові удари по окупаційних військах, - наголосили у командуванні.