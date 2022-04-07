США відправили до України 100 дронів-камікадзе Switchblade

Сьогодні, 05:01 Переглядів: 1

Їх можна використовувати як проти танків, так і проти піхоти

Сполучені Штати Америки відправили в Україну 100 так званих дронів-камікадзе Switchblade. У департаменті оборони США заявили, що ці дрони надійдуть в Україну швидко, якщо ще не надійшли, пише CNN.

- Ми проводимо переговори з українцями стосовно майбутнього застосування дронів Switchblade, і звичайно, ми будемо тримати цю можливість відкритою у майбутньому, - сказав речник Пентагону Джон Кірбі.

Зазначається, що так звані дрони-камікадзе є маленькими, переносними, і вони мають боєголовки та вибухають при зіткненні. Найменша модель може вразити мішень на відстані до шести миль (приблизно 9,6 км).

Українські військові пройшли підготовку у Штатах і можуть ділитися досвідом у ЗСУ із застосування бойових безпілотників.

- Ми скористалися можливістю, поки вони досі залишаються в США, аби провести з ними кілька днів навчань із застосування Switchblade, - розповів Кірбі.

Незабаром українці повернуться додому, де передаватимуть знання й навички своїм колегам.

Також він висловив упевненість, що Україна виграє цю війну.