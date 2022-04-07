США відправили до України 100 дронів-камікадзе Switchblade

Сполучені Штати Америки відправили в Україну 100 так званих дронів-камікадзе Switchblade. У департаменті оборони США заявили, що ці дрони надійдуть в Україну швидко, якщо ще не надійшли, пише CNN.
Зазначається, що так звані дрони-камікадзе є маленькими, переносними, і вони мають боєголовки та вибухають при зіткненні. Найменша модель може вразити мішень на відстані до шести миль (приблизно 9,6 км).
Українські військові пройшли підготовку у Штатах і можуть ділитися досвідом у ЗСУ із застосування бойових безпілотників.
Незабаром українці повернуться додому, де передаватимуть знання й навички своїм колегам.
Також він висловив упевненість, що Україна виграє цю війну.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер