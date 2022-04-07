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Евакуаційні рейси від Укрзалізниці на 7 квітня

Сьогодні, 05:28 Переглядів: 120

Час відправлення може змінюватись

На сайті Укрзалізниці оприлюднили перелік евакуаційних потягів на 7 квітня.

Графік руху такий:

Краматорськ:

  • 10.00 - 274/273 Краматорськ - Львів
  • 16.00 - 276/275 Краматорськ - Львів
  • 18.00 - 278/277 Краматорськ - Львів

Покровськ:

  • 12.00 - 7933 Покровськ - П’ятихатки
  • 13.00 - 236/235 Покровськ - Чернівці
  • 14.00 - 7935 Покровськ - П’ятихатки
  • 16.30 - 234/233 Покровськ - Чоп

Інші:

  • 14.00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
  • 17.00 - 7731 П’ятихатки - Львів
  • 19.00 - 7733 П’ятихатки - Львів
  • 20.00 - 236/235 Чернівці - Кривий Ріг
  • 23.30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Укрзалізниця також призначила на 7 квітня евакуаційний рейс Інтерсіті+ Дніпро – Львів. Поїзд відправиться о 17.00.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця
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