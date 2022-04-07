Евакуаційні рейси від Укрзалізниці на 7 квітня

Сьогодні, 05:28 Переглядів: 120

Час відправлення може змінюватись

Укрзалізниця також призначила на 7 квітня евакуаційний рейс Інтерсіті+ Дніпро – Львів. Поїзд відправиться о 17.00.

На сайті Укрзалізниці оприлюднили перелік евакуаційних потягів на 7 квітня.

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