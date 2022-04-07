Евакуаційні рейси від Укрзалізниці на 7 квітня
Сьогодні, 05:28
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На сайті Укрзалізниці оприлюднили перелік евакуаційних потягів на 7 квітня.
Графік руху такий:
Краматорськ:
- 10.00 - 274/273 Краматорськ - Львів
- 16.00 - 276/275 Краматорськ - Львів
- 18.00 - 278/277 Краматорськ - Львів
Покровськ:
- 12.00 - 7933 Покровськ - П’ятихатки
- 13.00 - 236/235 Покровськ - Чернівці
- 14.00 - 7935 Покровськ - П’ятихатки
- 16.30 - 234/233 Покровськ - Чоп
Інші:
- 14.00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
- 17.00 - 7731 П’ятихатки - Львів
- 19.00 - 7733 П’ятихатки - Львів
- 20.00 - 236/235 Чернівці - Кривий Ріг
- 23.30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Укрзалізниця також призначила на 7 квітня евакуаційний рейс Інтерсіті+ Дніпро – Львів. Поїзд відправиться о 17.00.
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