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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На кожен російський танк Україна матиме 10 протитанкових систем – Блінкен

Сьогодні, 06:02 Переглядів: 150

 

У росіян ще залишилося багато сил, але в українців є щось інше, що в кінцевому підсумку є сильнішим

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначає, що всі сценарії війни з рф завершаться перемогою України. Про це Блінкен розповів в інтерв’ю NBC, стенограма якого розміщена на сайті Держдепу.

- Що таке успіх, що таке перемога? Це – добитися збереження суверенітету й незалежності своєї країни. І не існує сценарію, за яким цього не сталося б з часом, - прокоментував Блінкен шарси України здобути перемогу у війні з рф.

Він уточнює, що це може зайняти певний час.

- Ми хотіли, щоб це якнайшвидше завершилося, щоб зупинити смерть і руйнування, які росія завдає в Україні. Проте дуже ймовірним є сценарій, за яким війна ще триватиме певний час…. У росіян ще залишилося багато сил. Але в українців є щось інше, що в кінцевому підсумку є сильнішим, а саме – запекла рішучість і воля захищати свою країну за підтримки багатьох країн світу,- уточнює держсекретар США.

Ентоні Блінкен також прокоментував військову допомогу від Сполучених Штатів та їх союзників.

- Президент дозволив використати ще 100 мільйонів доларів, щоб надати більше Javelin нашим українським партнерам. Погляньте на це в перспективі: Сполучені Штатами та наші союзниками та партнерами на кожен російський танк в Україні вже надали чи незабаром надамо 10 протитанкових систем – по 10 на кожен російський танк… Українцям потрібно діяти швидко та ефективно, боротися з літаками, які обстрілюють їх з неба, із танками, які намагаються знищити їхні міста,  але у них є інструменти, які їм потрібні, і вони продовжуватимуть їх отримувати,- додав він.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: війна США допомога
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