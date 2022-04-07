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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Російська агресія створила загрози для усіх країн Чорноморського регіону – Олексій Резніков

Сьогодні, 03:30 Переглядів: 13

 

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у віртуальній зустрічі з колегами-міністрами, організатором якої виступила турецька сторона. У спілкуванні взяли участь міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, міністр оборони Болгарії Драгомир Заков, міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та міністр оборони Румунії Василе Динку.

Зустріч у подібному форматі, коли до обговорення регіональних проблем з чотирма країнами НАТО залучено партнерів з України та Грузії, проходила вперше. 

Особливу увагу приділили безпековим питанням у Чорноморському регіоні та гуманітарним викликам, які спричинив напад Росії на Україну.

У фокусі також були теми забезпечення евакуації мирних громадян з зон бойових дій, забезпечення безпеки міжнародного судноплавства, можливі заходи щодо припинення вогню та збереження миру.

Усі іноземні партнери висловили беззаперечну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

- Хочу подякувати моєму колезі Хулусі Акару за організацію цієї зустрічі, де ми з колегами обмінялися думками щодо викликів для регіону у контексті війни, яку розв’язала Росія проти України. Дуже ціную, що Туреччина з 2014 року не визнає незаконну окупацію Криму. Напад Росії вже спричинив масштабну гуманітарну кризу і створив прямі безпекові загрози для усіх країн Чорноморського басейну.

Порушено безпеку міжнародного судноплавства. Росія створює провокації проти цивільних суден. Декілька з них заблоковані в українських портах і вже зазнали російських атак, є жертви. Російський флот кидає в море захоплені у Севастополі міни, які належали ВМС України до 2014 року. Де-факто – це спроба здійснення терористичних актів проти цивільних суден. Я поінформував учасників зустрічі про ситуацію на фронті. Особливий акцент було зроблено на ситуації в Маріуполі, де російські війська спричинити гуманітарну катастрофу.

Відзначу, що усі колеги знали про акти геноциду, які російські окупанти влаштували у Бучі та інших передмістях Києва. Такий діалог є важливим для забезпечення всебічної підтримки України і наближення нашої перемоги, – сказав Міністр оборони України Олексій Резніков.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Чорне море
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