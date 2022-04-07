Російська влада готує нові провокації в Бєлгороді - Центр протидії дезінформації

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Москва готує нові провокації в російському місті Бєлгороді, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО в Telegram.

- ЦПД при РНБО України підтверджує, що Росія готує нові провокації в Бєлгороді і продовжує звинувачувати у всьому Україну, - йдеться у повідомленні.

Центр нагадав про події у Бєлгороді, де 6 квітня пройшла евакуація всіх шкіл міста та області. Мер міста заявляв, що йому на пошту, нібито, надійшло повідомлення про евакуацію всіх шкіл міста та області.

Також, за даними генштаб ЗСУ, окремі підрозділи окупантів зі складу повітряно-десантних військ перекидаються до Бєлгорода.

ЦПД нагадав, що жителі російського міста почали труїти голубів, бо думали це заражені птахи з українських біолабораторій.