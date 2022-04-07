«Під чорноземом ляже труп москаля»: новий шлягер проти ночі

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Після «Добрий вечір, ми з України» пресслужба Міністерства оборони України пропонує новий шлягер проти ночі. Пісня про добрива - автор слів і музики солістка академічного ансамблю пісні та танцю ЗСУ.