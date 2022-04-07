Російський генерал з Кременчука віддає накази бомбити харківський напрямок

Командуючий російськими військами на східному напрямку генерал-майор Тимур Трубієнко – уродженець України, народився та навчався у Кременчуці. Тут проживають його родичі. Про це, з посиланням на дані українських спецслужб, повідомив 6 квітня в Telegram український військовий журналіст, кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.
Згідно з оприлюдненою ним інформацією, Трубієнко народився в Кременчуці, а зареєстрований за адресою в Санкт-Петербурзі. Він – заступник командувача західного військового округу ЗС рф.
Кременчужани активно почали обговорювати цю інформацію, адже чоловік навчався у 28 школі в Кременчуці. За споадами однокласниці Тимур навчався добре, навіть за дівчат заступався. Ніхто не міг повірити, що з однокласника міг вирости вбивця, який дає наказ вбивати земляків.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер