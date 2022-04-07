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Російський генерал з Кременчука віддає накази бомбити харківський напрямок

Сьогодні, 00:29 Переглядів: 1

 

У Кременчуці генерал народився, також тут проживають його рідні та знайомі

Командуючий російськими військами на східному напрямку генерал-майор Тимур Трубієнко – уродженець України, народився та навчався у Кременчуці. Тут проживають його родичі. Про це, з посиланням на дані українських спецслужб, повідомив 6 квітня в Telegram український військовий журналіст, кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

- Російського генерала, дані якого здобули українські спецслужби, взагалі неможливо зрозуміти. Він віддає накази бомбити Харківський напрямок в той час, коли в українському Кременчуці живе його мама та родичі. Хоча в їхній країні продається геть усе за посади, машини з модними номерами та будинки в елітних селищах, - написав журналіст. 

 

Згідно з оприлюдненою ним інформацією, Трубієнко народився в Кременчуці, а зареєстрований за адресою в Санкт-Петербурзі. Він – заступник командувача західного військового округу ЗС рф.

Кременчужани активно почали обговорювати цю інформацію, адже чоловік навчався у 28 школі в Кременчуці. За споадами однокласниці Тимур навчався добре, навіть за дівчат заступався. Ніхто не міг повірити, що з однокласника міг вирости вбивця, який дає наказ вбивати земляків. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна
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