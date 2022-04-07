«Ви підтримуєте економічну безпеку»: кременчужан закликають сплачувати комунальні послуги

Під час війни багато українців не мають зайвих коштів, і такі зобов’язання, як оплата комунальних послуг, відходять на другий план. Незважаючи на бойові дії, українцям продовжать виплачувати субсидії та інші види соцдопомоги, призначені до війни. Нинішня ситуація не звільняє вас повністю від оплати комунальних послуг, однак деякі послаблення все ж таки є – за протермінування оплати платежів не нараховується жодна пеня і штрафи. Про це також журналістам наголосив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, ми проживаємо на мирній території й користуємося цілісним житлом за яке треба сплачувати. Тим паче держава забезпечує економічну безпеку виплачуючи пенсії та субсидії.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер