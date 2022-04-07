«Ви підтримуєте економічну безпеку»: кременчужан закликають сплачувати комунальні послуги

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 153

Під час війни багато українців не мають зайвих коштів, і такі зобов’язання, як оплата комунальних послуг, відходять на другий план. Незважаючи на бойові дії, українцям продовжать виплачувати субсидії та інші види соцдопомоги, призначені до війни. Нинішня ситуація не звільняє вас повністю від оплати комунальних послуг, однак деякі послаблення все ж таки є – за протермінування оплати платежів не нараховується жодна пеня і штрафи. Про це також журналістам наголосив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- На період воєнних дій засоби примусового стягнення здійснюватися не будуть. Але це не означає, що хтось звільнений від сплати комунальних послуг або спишеться заборгованість за комунальні послуги. Зараз ви можете не платити, якщо у вас немає можливості, якщо є можливість - платити треба. таким чином допомагаєте не лише державі, й всім тим хто працює у комунальній сфері, - розповів Олег Лєднік .

За його словами, ми проживаємо на мирній території й користуємося цілісним житлом за яке треба сплачувати. Тим паче держава забезпечує економічну безпеку виплачуючи пенсії та субсидії.