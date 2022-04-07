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Розстріляли людей в авто, а потім спалили: одного зловили на Полтавщині

Сьогодні, 01:31 Переглядів: 157

 

Суд взяв його під варту. Ще п’ятеро його спільників втекли на тимчасово окуповану ворогом територію

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області Нацполіції та слідчі встановили обставини події, кожного учасника угруповання, мету скоєння злочину та їхнє місце знаходження. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Подія сталася 23 березня у Великобурлуцькому районі Харківської області. Група молодиків викрали з фермерського господарства техніку із зерном. Власник із двома працівниками почали переслідувати зловмисників. Молодики покинули техніку та втекли. Проте невдовзі повернулися, щоби помститися.

Зробили засідку на під’їзді до села. Як тільки-но автівка заїхала до населеного пункту, розстріляли з автоматичної зброї, якою заволоділи з розбитою військової колони. Надалі вивезли машину в інше місце та підпалили разом із трьома загиблими, імітувавши смерть внаслідок обстрілу. Серед загиблих - троє громадян, 1967, 1993 та 2004 років народження.

5 квітня в Полтаві правоохоронці затримали одного зі зловмисників.

За даними поліцейських, п’ятеро його спільників втекли на тимчасово окуповану ворогом територію.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції в Харківській області повідомили затриманому про підозру за п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Автор: Альона Душенко
Теги: вбивство поліція окупація
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