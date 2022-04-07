Україна стала частиною мовного простору Європейського союзу

Український мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що 21 березня Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) одноголосно вирішила надати Україні статус асоційованого члена EFNIL.
Виступаючи на засіданні Генасамблеї EFNIL, омбудсмен розповів про лінгвоцид, який чинять росіяни у тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей. Там вороги оголошують, що після поновлення навчання у школах не вивчатимуться українська мова, українська література та історія України.
У пресслужбі мовного омбудсмена пояснили, що EFNIL поєднує національні мовні інституції країн-членів ЄС. Серед її завдань — контроль за дотриманням мовного законодавства, захист державних мов, збирання матеріалів про мовну політику в ЄС та залучення до вивчення офіційних європейських мов.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер