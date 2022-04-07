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Україна стала частиною мовного простору Європейського союзу

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 0

 

Сьогодні фронт боротьби за Україну – це і фронт утвердження української мови

Український мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що 21 березня Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) одноголосно вирішила надати Україні статус асоційованого члена EFNIL.

- Сьогодні фронт боротьби за Україну - це і фронт утвердження української мови. Тому для нас велика честь приєднатися до континентальної родини мовних інституцій. Адже членство в EFNIL надасть Україні можливість формувати стратегію законодавчого захисту української мови як майбутньої мови ЄС. У цей непростий для України час нам дуже важлива підтримка провідних мовних інституцій Європи - наших міжнародних партнерів, - наголосив Кремінь у Facebook.

Виступаючи на засіданні Генасамблеї EFNIL, омбудсмен розповів про лінгвоцид, який чинять росіяни у тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей. Там вороги оголошують, що після поновлення навчання у школах не вивчатимуться українська мова, українська література та історія України.

У пресслужбі мовного омбудсмена пояснили, що EFNIL поєднує національні мовні інституції країн-членів ЄС. Серед її завдань — контроль за дотриманням мовного законодавства, захист державних мов, збирання матеріалів про мовну політику в ЄС та залучення до вивчення офіційних європейських мов.

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Автор: Альона Душенко
Теги: українська мова Кремінь мовний патруль
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