ПОВІТРЯНА ТРИВОГА - всі в укриття (відбій 2.33)

Сьогодні, 02:15 Переглядів: 260

Це вже сьома тривога за добу.

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