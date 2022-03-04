Путін проти українського народу. День дев'ятий

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24 лютого, о 5.00 Путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом семи діб. ТелеграфЪ оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію у матеріалах:

Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.05 Створена група для кращої координації евакуації людей з Харкова до Кременчука.