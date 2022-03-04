На Запорізьку АЕС допустили рятувальників, пожежу локалізували о 5.55 (додано)

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Попередньо жертв та постраждалих немає - ДСНС

На територію Запорізької АЕС допустили рятувальників для гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі. Про це повідомляє ДСНС:





«Після проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС у м. Енергодар встановлено, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 44 особи та 11 од. техніки ДСНС»

Додано

О 05:55 пожежу в учбово-тренувальному корпусі (розміром 60х40 м) Запорізької АЕС у м. Енергодар локалізовано на площі 2 тис. м. кв.

Попередньо жертв та постраждалих немає, передає ДСНС