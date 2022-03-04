Евакуації мешканців Енергодара ще не буде, але план є

Сьогодні, 05:45 Переглядів: 258

Евакуації мешканців Енергодара через ситуацію на Запорізькій АЕС прямо зараз не буде. Але план евакуації вже готовий. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він додав що план готують із врахуванням зруйнованої інфраструктура і присутністю подекуди російських військ. Нагадаємо, ЗАЕС піддалася обстрілу, там вирує пожежа. На станції є поранені.