Евакуації  мешканців Енергодара ще не буде, але план є

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух
Евакуації мешканців Енергодара через ситуацію на Запорізькій АЕС прямо зараз не буде. Але план евакуації вже готовий. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Він додав що план готують із врахуванням зруйнованої інфраструктура і присутністю подекуди російських військ. Нагадаємо, ЗАЕС піддалася обстрілу, там вирує пожежа. На станції є поранені.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.