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Надзвичайні новини, Політика

Путін використав 90% військових, яких місяцями накопичував на кордоні з Україною

Сьогодні, 05:36 Переглядів: 233

Втім, США не бачать ознак того, що агресія РФ послабилася. Навпаки, - спостерігається ескалація 

Росія перекинула на територію України вже 90% військових, яких місяцями накопичувала біля кордону з Україною, - заявив представник США у Білому Домі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

  • Отже, найбільша кількість російських окупантів вже зустріла опір українських військових. Втрати агресора складають близько 9 тис. військових.
  • Найбільш інтенсивно російські окупанти обстрілюють міста Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь. Розвідка США підтверджує, що ці міста повністю контрольовані Україною
  • США не можуть підтвердити, що Херсон перейшов під контроль Росії
  • Втім, США не бачать ознак того, що агресія РФ послабилася. Навпаки, - спостерігається ескалація 
  • Водночас, представник США у Білому домі наголошує, що з боку Росії не було жодних «помітних» військово-морських дій поблизу Одеси
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: війна Путин против украинского народа
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