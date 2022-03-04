Путін використав 90% військових, яких місяцями накопичував на кордоні з Україною
Сьогодні, 05:36
Переглядів: 233
Втім, США не бачать ознак того, що агресія РФ послабилася. Навпаки, - спостерігається ескалація
Росія перекинула на територію України вже 90% військових, яких місяцями накопичувала біля кордону з Україною, - заявив представник США у Білому Домі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
- Отже, найбільша кількість російських окупантів вже зустріла опір українських військових. Втрати агресора складають близько 9 тис. військових.
- Найбільш інтенсивно російські окупанти обстрілюють міста Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь. Розвідка США підтверджує, що ці міста повністю контрольовані Україною
- США не можуть підтвердити, що Херсон перейшов під контроль Росії
- Втім, США не бачать ознак того, що агресія РФ послабилася. Навпаки, - спостерігається ескалація
- Водночас, представник США у Білому домі наголошує, що з боку Росії не було жодних «помітних» військово-морських дій поблизу Одеси
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Інформація
Посетители, находящиеся в группе Гости
, не могут оставлять комментарии к данной публикации.