Путін використав 90% військових, яких місяцями накопичував на кордоні з Україною

Сьогодні, 05:36 Переглядів: 233

Втім, США не бачать ознак того, що агресія РФ послабилася. Навпаки, - спостерігається ескалація

Росія перекинула на територію України вже 90% військових, яких місяцями накопичувала біля кордону з Україною, - заявив представник США у Білому Домі. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Отже, найбільша кількість російських окупантів вже зустріла опір українських військових. Втрати агресора складають близько 9 тис. військових.

Найбільш інтенсивно російські окупанти обстрілюють міста Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь. Розвідка США підтверджує, що ці міста повністю контрольовані Україною

США не можуть підтвердити, що Херсон перейшов під контроль Росії

Втім, США не бачать ознак того, що агресія РФ послабилася. Навпаки, - спостерігається ескалація

Водночас, представник США у Білому домі наголошує, що з боку Росії не було жодних «помітних» військово-морських дій поблизу Одеси

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