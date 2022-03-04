МАГАТЕ закликало припинити бойові дії біля ЗАЕС. Є дані, що обстріли припинилися

Бої зараз не ведуться, пожежа локалізована
Міжнародне агентство з атомної енергії звернулося із закликом до збройних сил Росії та України утриматися від проведення бойових дій поблизу Запорізької АЕС.
Генеральний директор Гроссі закликав до негайного припинення застосування сили в Енергодарі, а також звернувся із закликом до діючих там збройних сил утриматися від насильства поблизу АЕС.
Агентство продовжує вести консультації з Україною та іншими сторонами з метою надання країні максимальної можливої допомоги у її прагненні підтримувати ядерну та фізичну ядерну безпеку в поточних складних умовах.
Як передає CNN з посиланням на речника ЗАЕС Андрія Туза, бій біля станції припинився. Радіаційний фон у нормі. Станція не зазнала серйозних пошкоджень.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів горіли приміщення учбових корпусів. О 5.55 пожежу локалізовано.
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