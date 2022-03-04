У Херсоні планується провокація окупантів - голова Херсонської ОВА
Сьогодні, 06:55
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Голова Херсонської ОВА інформує про намір російських окупантів провести театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки в пропагандистських ЗМІ
У Херсоні планується інформаційна провокація. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Ось текст повідомлення:
- Окупант у Херсоні планує здійснити провокацію. Вони хочуть провести театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки в пропагандистських ЗМІ ‼️
- Рашисти хочуть створити ілюзорну картинку, з фейковим сценарієм, ніби то на Херсонщині хочуть створити умовно якусь «хнр» або ще щось.
- Є інформація, що для картинки в місто уже звозять масовку.
- Це робиться для дестабілізації ситуації в регіоні.
- Не ведіться на різні провокації. Тримайтеся подалі від цього театру абсурду, не потрібно підігрувати ворогу‼️
- Поширте цю публікацію серед своїх знайомих‼️
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