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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Херсоні планується провокація окупантів - голова Херсонської ОВА

Сьогодні, 06:55 Переглядів: 655

Голова Херсонської ОВА інформує про намір російських окупантів провести театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки в пропагандистських ЗМІ

У Херсоні планується інформаційна провокація. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Ось текст повідомлення:

  • Окупант у Херсоні планує здійснити провокацію. Вони хочуть провести театральний проросійський мітинг на площі Свободи для картинки в пропагандистських ЗМІ ‼️
  • Рашисти хочуть створити ілюзорну картинку, з фейковим сценарієм, ніби то на Херсонщині хочуть створити умовно якусь «хнр» або ще щось.
  • Є інформація, що для картинки в місто уже звозять масовку.
  • Це робиться для дестабілізації ситуації в регіоні.
  • Не ведіться на різні провокації. Тримайтеся подалі від цього театру абсурду, не потрібно підігрувати ворогу‼️
  • Поширте цю публікацію серед своїх знайомих‼️
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Херсон війна Путин против украинского народа
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