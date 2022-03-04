На ранок сирени лунають у Дніпрі та Кривому Розі

Сьогодні, 07:10 Переглядів: 764

Ворожі нальоти та обстріли не припиняються

Близько 7 ранку четвергого березня сигнали повітряної тривоги пронулани у Кривому Розі та Дніпрі.

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